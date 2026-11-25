La solidarietà si costruisce anche attraverso gesti semplici, ma capaci di trasmettere un messaggio chiaro: nessuno deve sentirsi solo o essere lasciato indietro. È con questo spirito che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha consegnato oltre 75 litri di olio extravergine di oliva biologico alla Caritas. La donazione è destinata alla Locanda di Maria, una realtà fondamentale sul territorio che, grazie all’impegno quotidiano dei volontari, si prende cura delle persone più fragili e di chi affronta gravi difficoltà, dall’emergenza economica fino alla mancanza di una casa.

Il prezioso alimento nasce dalla molitura delle olive raccolte all’interno del Giardino Botanico dello stesso Libero Consorzio. Un patrimonio naturalistico e culturale della città che, attraverso questa iniziativa, si trasforma in uno strumento concreto di aiuto per la comunità.

«Abbiamo voluto dare un significato ulteriore ai frutti della nostra terra, ovvero la loro trasformazione in un aiuto per chi ha più bisogno – dichiara il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino –. Un sentito ringraziamento va alla Caritas e a tutti coloro che, con impegno e generosità, ogni giorno lavorano per non lasciare indietro nessuno».

Quella della donazione dell’olio del Giardino Botanico è ormai una tradizione che si rinnova annualmente, confermando come la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio possa camminare di pari passo con l’attenzione verso gli ultimi.

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