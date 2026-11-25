Ospedale, il piano alternativo c’era ma non è mai partito: «Mancavano le autorizzazioni»

Il Consorzio ricostruisce le richieste inviate da settembre a Comune, Libero Consorzio e Anas. Dopo la diffida de L’Altra Voce, nove consiglieri interrogano Sodano sui cantieri e sulla sicurezza stradale.

AGRIGENTO – Una viabilità alternativa per alleggerire il traffico verso l’ospedale San Giovanni di Dio era stata predisposta già a settembre, ma non è mai entrata in funzione. Secondo il Consorzio, sono mancate le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti.

È quanto emerge dalla nota protocollata il 23 novembre e trasmessa il 25 novembre all’ATI, che ricostruisce l’iter relativo ai lavori della nuova condotta idrica in contrada Consolida, lungo la SP 15C.

Il piano prevedeva di riservare il tratto ai mezzi diretti all’ospedale e agli esercizi commerciali, deviando il traffico di attraversamento sulla SS 189 e sulla bretella per l’area industriale.

Le richieste erano partite il 7 settembre. Il 19 settembre il piano era stato trasmesso anche ad Anas, Comune e Libero Consorzio. Tra il 25 settembre e il 9 ottobre erano seguite ulteriori richieste per le deviazioni, la segnaletica e le chiusure temporanee.

La conclusione del Consorzio è esplicita: le autorizzazioni richieste non sono pervenute. Impossibile, quindi, attuare il piano. Si è proceduto con il semaforo per il senso unico alternato, cercando di accelerare la posa della condotta.

La diffida e le interrogazioni a Sodano

La vicenda era già arrivata all’attenzione pubblica con la diffida dell’associazione L’Altra Voce, che aveva chiesto agli enti una viabilità alternativa, presidi per agevolare il transito delle ambulanze e tempi certi per la conclusione dei lavori. AgrigentoOggi.it aveva raccontato l’iniziativa il 19 novembre.

Il giorno successivo il Libero Consorzio aveva chiarito che la strada interessata dal cantiere non rientrava nella propria competenza, pur dichiarandosi disponibile a collaborare.

Anche il fronte politico si è mosso. Nove consiglieri comunali hanno presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco Michele Sodano e agli uffici competenti, sollevando questioni relative alla gestione dei cantieri della rete idrica, ai ripristini stradali, alla segnaletica e alla sicurezza. Tra le richieste, maggiori controlli e tempi certi.

Un ulteriore confronto è previsto nel Question Time del 27 novembre, con l’interrogazione di Pasquale Spataro sui lavori nella zona dell’ospedale e di Piazzale Giglia e quella di Valentina Cirino e altri sullo stato di avanzamento della rete idrica, sulle scadenze e sui controlli.

Lavori in chiusura, ma restano le domande

Il Consorzio sostiene che le opere siano ormai in fase di ultimazione e prevede la conclusione entro la prossima settimana. Nella nota esprime rammarico per il mancato riscontro alle richieste, ritenendo che il piano alternativo avrebbe consentito di ridurre i disagi.

La nuova ricostruzione apre una questione che va oltre il singolo cantiere: chi doveva coordinare e rendere operative le misure necessarie per garantire la viabilità verso un presidio ospedaliero?

Le interrogazioni consiliari chiamano in causa anche l’amministrazione Sodano. Al sindaco e agli uffici spetta chiarire quali iniziative siano state assunte, quali controlli siano stati effettuati e perché la soluzione alternativa non sia diventata operativa.

Perché, quando si lavora su una strada che conduce a un ospedale, la gestione della viabilità non può essere considerata un aspetto secondario del cantiere.

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