Il GAS Biomelograno si è posto l’obiettivo di sensibilizzare e divulgare un approccio ecologico, sociale, ed economico sia a livello locale che globale, attraverso eventi, dibattiti, e momenti di aggregazione.

In occasione dell’evento di lancio, sarà possibile associarsi e prenotare alimenti essenziali per una dieta sana ed eco-sostenibile, come l’olio extra vergine di oliva, le mandorle, le farine di grani locali, il caffè biologico, e altre prelibatezze certificate.

Il punto di ritiro delle spese si trova in via Alcide De Gasperi, 26 ad Agrigento, e aprirà le porte nel mese di dicembre, già noto e apprezzato da molti agrigentini attenti alla qualità della spesa biologica.

Associarsi è facile: l’appuntamento è per sabato 18 alle ore 17.30 presso i saloni del Circolo Empedocleo, gentilmente messi a disposizione dal presidente Giuseppe Adamo. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare i prodotti delle aziende già associate.

Da produttore a consumatore: un passo concreto verso un nuovo modo di concepire la spesa, alla portata di tutti.