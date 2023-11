Due giovani gelesi sono finiti nei guai nel corso di un controllo stradale lungo la statale 115 in territorio licatese. Uno è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish, l’amico invece aveva in tasca un tirapugni. Entrambi sono stati denunciati alla Procura di Agrigento.

Il primo è stato denunciato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e il secondo per possesso di armi o oggetti atti ad offendere. A fermare e controllare un’autovettura, con a bordo tre giovani, sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata e gli agenti del distaccamento della polizia Stradale di Gela.