Ilaria Mongiovì, vincitrice del “Tale e Quale Show”, ha conquistato il pubblico con le sue straordinarie imitazioni. Scopri di più sulla sua carriera e il suo futuro nel mondo dell’arte

Il titolo di “Campione di Tale e Quale Show” è stato conquistato da Ilaria Mongiovì, l’attrice e cantante siciliana trentenne, che ha trionfato nel torneo del Talent nel 2023. Ilaria è approdata nel programma di Carlo Conti alla fine di settembre, esibendosi prima come la cantante Giorgia e ottenendo un rispettabile terzo posto. Nel corso delle puntate, si è calata nei panni di Noa, Lady Gaga, Arisa, Liza Minelli e infine Mariah Carey.

Nata nel 1993 a Casteltermini, provincia di Agrigento, Ilaria è prossima alla laurea in Lettere Moderne a Palermo (le mancano solo due esami e la tesi). In breve tempo, è diventata la stella dello show principale di RaiUno, un format dove i concorrenti si sfidano imitando grandi star nazionali e internazionali. Il suo trionfo è stato con l’interpretazione di Mariah Carey, molto apprezzata dalla giuria, dai suoi colleghi e dal pubblico, confermando le sue straordinarie doti artistiche.

“Tra le varie imitazioni a Tale e Quale Show, quale è stata la più significativa per te?” chiedono a Ilaria. “Le imitazioni sono divertenti,” risponde, “ho imparato a cantare da bambina imitando i miei artisti preferiti. È stato come tornare all’infanzia, quella sensazione di voler imitare chi ti ispira. L’imitazione che sento più mia è quella di Liza Minelli, un’artista a cui mi ispiro spesso, ma anche l’interpretazione di Mariah Carey mi ha dato molte soddisfazioni.”

Dopo il trionfo con Liza Minelli e il delirio per la performance di Mariah Carey, Ilaria confessa: “Non mi sarei mai aspettata una vittoria del genere. Devo ringraziare il pubblico, specialmente quello siciliano, la comunità del mio paese, i genitori e gli amici che mi hanno sempre sostenuta.”

Il suo sogno è sempre stato quello di essere artista, cantante, attrice. A cinque anni ha iniziato lezioni di canto con un maestro locale e successivamente è entrata nell’Accademia Palladium di Favara. La sua carriera ha preso il volo con “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici.

“Oltre alla musica, amo il teatro,” rivela Ilaria. “Dopo le prime esperienze, ho collaborato con ‘La compagnia del Nove’, prendendo parte a diverse rappresentazioni, inclusa ‘Questa sera si recita’. Il momento culminante è stato il ruolo di Esmeralda in ‘Notre Dame de Paris’ nel 2022, per il ventesimo anniversario.”

“Il mio sogno è raccontare storie della mia Sicilia,” continua. “Vorrei farlo attraverso il teatro, il cinema, i libri.”

“Che progetti hai dopo il successo a ‘Tale e quale show’?” chiedono. “Ho ricevuto varie proposte, ma preferisco non rivelarle ancora per scaramanzia,” risponde. “Una cosa certa è il desiderio di tornare in Sicilia, a Casteltermini, per riabbracciare la mia casa, i miei affetti, mio fratello Vincenzo, il mio primo fan, e ritrovare amici e compagni di liceo. Avrò tempo per riflettere sul futuro, oggi voglio godermi il presente… domani, si vedrà!”

Lorenzo Rosso