Un museo galleggiante approdato sulle banchine di “Marina di Cala del Sole” .

Il “Galeón Andalucía”, fedele ricostruzione dei galeoni spagnoli del ‘600, è ormeggiato nella darsena principale del porto commerciale di Licata dove e’ arrivato lo scorso 27 febbraio per essere visitato da studenti e famiglie. Un museo galleggiante approdato sulle banchine del porto turistico “Marina di Cala del Sole” pronto, adesso, a riprendere il mare. In questi giorni ha offerto l’opportunità unica di immergersi nel mondo dei leggendari galeoni spagnoli. Il Galeón Andalucía, costruito con estremo rigore storico in legno di iroko e pino, è molto più di una semplice nave. È un pezzo di storia vivente, che ricorda i tempi passati in cui le imbarcazioni simili solcavano l’Atlantico, navigavano nei Caraibi e battevano le coste americane. Con quasi mille metri quadrati di superficie velica suddivisa in sette vele, questa nave incarna l’avventura e l’esplorazione che hanno caratterizzato le epoche passate.I visitatori hanno potuto scoprire come vivevano e navigavano gli audaci avventurieri del passato, offrendo una visione affascinante dei ponti e dei racconti che si celano tra i suoi legni.