Da segnare in agenda l’8 e il 10 marzo.

Bagno di folla domenica 3 marzo, alla Valle dei Templi di Agrigento, soprattutto per ammirare il Telamone, il gigante di tufo un tempo a sostegno del Tempio di Zeus, ricostruito e risollevato dalle rovine della maestosa struttura greca. Era la prima domenica del mese e la visita era gratuita. Ogni prima domenica, infatti, non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali. Altra giornata di ingresso gratuito, ma solo per le donne, sarà venerdì prossimo 8 marzo. E, ancora , il 10 marzo , giorno in cui si celebra la Giornata dei Beni Culturali Siciliani, dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, l’ archeologo e assessore regionale dei beni culturali tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo 2019.

La giornata ha l’obiettivo di rendere fruibile tutti i siti d’interesse culturale della regione siciliana, i parchi archeologici regionali, i musei, le gallerie, le biblioteche della Regione Siciliana saranno infatti aperti gratuitamente al pubblico.

E , intanto, ci sono alcuni nuovi orari di apertura. Gli orari d’ingresso per l’area archeologica di Eraclea Minoa e Monte Adranone sono stati aggiornati per meglio accogliere i visitatori: dalle 9 alle 17:30, con l’ultimo accesso consentito alle 17.