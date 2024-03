Incidente stradale lungo la strada provinciale 75 che collega la zona del cimitero di Siculiana con la località balneare di Siculiana Marina. Una Fiat Panda, con a bordo una coppia di anziani, è precipitata in una scarpata, fermandosi in mezzo alla vegetazione. Per facilitare i soccorsi e per recuperare la vettura sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e due ambulanze. L’uomo, un ottantenne di Siculiana con l’elisoccorso del 118 è stato trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, la donna, di 76 anni, in ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Non si conoscono, al momento, le loro condizioni di salute. I carabinieri hanno effettuato i rilievi che serviranno a stabilire la dinamica dei fatti.