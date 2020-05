C’e’ spazio anche per i ricordi, dall’infanzia (“ero iperattivo, ne combinavo di tutti i colori, mio papa’ mi faceva uscire in bici e mi faceva stancare”) alla sua Sicilia, lasciata quando aveva 15 anni. “Mi mancano gli affetti, la citta’ di Messina col suo Stretto e il mare che cambia continuamente, i profumi, la terra”. E non c’e’ niente di meglio della bici per combattere la nostalgia.