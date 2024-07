“Il sangue dei due ragazzi non deve essere invano, non dobbiamo dimenticare. Perché noi dimentichiamo, la nostra Favara dimentica facilmente. La fede e il coraggio ci devono aiutare in questo cammino di speranza”. Così durante l’omelia Don Calogero Lo Bello si è rivolto alla comunità di Favara avvolta dal dolore per le due vittime dell’incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica, lungo il viale delle Dune a San Leone, in seguito allo scontro tra due scooter.

Anche per il trentaduenne Salvatore Barba, così come per il ventenne Salvatore Vetro, il funerale è stato celebrato alla Chiesa Madre. Oggi per Favara è stato un altro giorno di dolore e di lutto cittadino. Presente ai primi banchi dl luogo sacro il sindaco Antonio Palumbo con tanto di fascia tricolore. Un lungo applauso e decine di palloncini bianchi fatti volare in cielo hanno accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa.

Nel frattempo sono ancora gravissime le condizioni del ventiduenne A.G.A., ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. Non è stato possibile, almeno per il momento, sottoporlo al necessario intervento di neurochirurgia. La prognosi sulla vita resta riservata. E dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico anche il ventottenne C.B., anche lui come gli altri tutti di Favara. Al giovane è stata diagnosticata la frattura della prima vertebra e dovrà essere operato. Non versa in pericolo di vita.