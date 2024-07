La decima edizione di Sicilia in Bolle celebra il successo delle bollicine, tra masterclass, convegni e una Cena di Gala indimenticabile.

Blanc dei Blanc delle cantine Fazio, metodo Charmat, ha trionfato alla decima edizione di Sicilia in Bolle. Si chiude un’edizione ancora una volta ricca e partecipata, dalle masterclass ai convegni nel suggestivo scenario della Scala dei Turchi, fino alla Cena di Gala ai piedi del Tempio della Concordia. Possiamo parlare di un’organizzazione ormai rodata e di una partecipazione di qualità che ha saputo coinvolgere esperti, addetti ai lavori, appassionati, curiosi e consumatori.

Sicilia in Bolle, pensato e organizzato dall’AIS di Agrigento e Caltanissetta, si conferma un punto di riferimento per tutta la Sicilia. Un evento di sicuro richiamo a cui tutti vogliono partecipare. Basti pensare ai numeri della serata conclusiva, che come tradizione si è tenuta al Madison: oltre 40 banchi d’assaggio e più di 1000 ingressi. Un evento direttamente proporzionale alla crescita dell’AIS della sezione di Agrigento e Caltanissetta. Una manifestazione che ha avuto in questi anni un grande merito: amplificare l’attenzione per le bollicine siciliane e radunare gente che, dopo queste esperienze, si è avvicinata ulteriormente al mondo del vino, volendosi documentare, studiare, iscrivere ai corsi di sommelier e bere consapevolmente.

In tanti, già dalle prime edizioni, spinti forse più dalla mondanità dell’evento, si sono ritrovati alla manifestazione e, pur conoscendosi tra loro, non sapevano di avere una passione comune: quella per il vino. Ma la crescita dell’AIS di Agrigento è testimoniata anche dall’azione di Francesco Baldacchino come presidente regionale. Baldacchino, bravo e competente, è sempre rimasto umile e con i piedi per terra, così come tutta la squadra di collaboratori che lo circondano. Fare un nome finirebbe per fare un torto agli altri, ma di sicuro va nominato il fiduciario di Agrigento e Caltanissetta, Lillo Trupia.

Alla decima edizione hanno preso parte ospiti illustri, a cominciare dal giornalista Federico Quaranta, il “Miglior sommelier d’Italia 2016” Maurizio Dante Filippi, il presidente nazionale AIS Sandro Camilli e Paolo Tamagnini, relatore AIS. A fare gli onori di casa erano il presidente regionale AIS Francesco Baldacchino e Lillo Trupia, delegato AIS per le province di Agrigento e Caltanissetta. Interessante la scelta della giuria, presieduta da Luigi Salvo, che è stata divisa in degustatori, giornalisti, ristoratori e sommelier.

Adesso ci aspettiamo che, in vista di Agrigento2025, Sicilia in Bolle sia incastonata negli eventi e abbia il riconoscimento che merita. Ecco di seguito le foto con i vini premiati.