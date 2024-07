“Voi ci chiamate, ma noi siamo pochi! Le squadre non possono più soddisfare contemporaneamente e subito le Vostre richieste d’aiuto”. I vigili del fuoco di Agrigento sono pochi. Non riescono a soddisfare durante l’orario di servizio tutti gli interventi. “Può capitare che i vostri genitori o che voi stessi abbiate bisogno e i vigili del fuoco non possono venire. Dopo non dite, ‘no io non lo sapevo’.” Ed è per questo che i vigili del fuoco di Agrigento, insieme alle sigle sindacali Fp Cgil, Fns Cisl, Uilpa, Conapo, scenderanno in piazza in un sit-in, che si svolgerà venerdì 5 luglio sotto il Palazzo della Prefettura, per chiedere un cospicuo aumento di personale in tutta la provincia.