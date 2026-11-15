Una voce autorevole all’altro capo del telefono, la paura di finire coinvolti in un’inchiesta penale e l’oro di una vita svanito in pochi minuti davanti alla porta di casa. È il copione, ormai collaudato ma sempre efficace, con cui una banda di truffatori ha colpito ad Aragona, portando via oggetti preziosi per un valore stimato di almeno diecimila euro a un disoccupato di 60 anni. Tutto è cominciato con uno squillo sull’utenza fissa dell’abitazione. Dall’altra parte della cornetta, un uomo che si è spacciato per un maresciallo dei Carabinieri ha prospettato al sessantenne uno scenario allarmante: la targa di un’auto a lui intestata risultava infatti collegata alle indagini su una rapina ai danni di una gioielleria.

Per dimostrare la propria totale estraneità al colpo ed evitare pesanti conseguenze giudiziarie, il finto militare ha suggerito una procedura tanto urgente quanto assurda: raccogliere tutto l’oro e i contanti presenti in casa per consentire un immediato confronto con la refurtiva. Preso dal panico, l’uomo non ha avuto il tempo di riflettere e ha seguito scrupolosamente le istruzioni. Di lì a poco, sul pianerottolo si è presentato un secondo individuo, complice del telefonista, qualificatosi anch’egli come appartenente all’Arma.

Il sessantenne gli ha consegnato i numerosi monili in oro custoditi nell’alloggio. Ottenuto il bottino, il finto carabiniere si è dileguato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Solo quando l’adrenalina è calata, il padrone di casa ha realizzato la natura del raggiro. A quel punto non gli è restato altro che raggiungere la locale stazione dei Carabinieri — quelli veri — per formalizzare la denuncia e far scattare le indagini.

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