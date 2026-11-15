Un forte schianto nel silenzio della notte, a poche decine di metri dal viale della Vittoria, poi le urla e gli insulti contro chi era intervenuto per i rilievi. Finisce con una denuncia, il sequestro dell’auto e il ritiro della patente la serata decisamente sopra le righe di una casalinga quarantenne di Agrigento. La donna, al volante della propria vettura in pieno stato di alterazione alcolica, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto parcheggiata.

Fortunatamente l’abitacolo del veicolo colpito era vuoto e nessuno è rimasto ferito. All’arrivo delle Volanti della Polizia e dei Carabinieri, le condizioni della conducente sono apparse subito chiare. Mentre le forze dell’ordine avviavano gli accertamenti, la quarantenne ha dato in escandescenze: «Non avete le palle, pezzi di merda», ha urlato contro agenti e militari, estendendo poi le offese anche alla coppia di coniugi proprietaria della macchina danneggiata.

Riportata la calma, l’alcoltest ha confermato un tasso pari a quasi quattro volte il limite consentito. Per l’agrigentina sono così scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a una multa per ubriachezza molesta. L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

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