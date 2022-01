Il film “Leonora addio” patrocinato dal distretto turistico, Fijet: “Uno spot internazionale”.

La Fijet di Agrigento, attraverso il suo fiduciario Stelio Zaccaria, esprime compiacimento per il successo del film “Leonora addio” di Paolo Taviani, che rappresenterà l’Italia al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, in programma dal 10 al 16 febbraio prossimi. La pellicola, infatti, è patrocinata dalla Film Commission del Distretto Turistico Valle dei Templi ed è prodotta da Stema Entertainment con il sostegno di Rai Cinema. “Sono molto contento – ha detto Stelio Zaccaria – del lavoro svolto dalla Film Commission del Distretto Turistico Valle dei Templi. Ha offerto al regista Taviani e alla produzione, un valido supporto logistico e organizzativo e per questo rivolgo ai suoi vertici i complimenti della Fijet provinciale. Aiutare le produzioni e i registi a lavorare sul nostro territorio, aumenta la possibilità di mostrare il nostro patrimonio monumentale, culturale e naturale e rende sempre più attraente l’offerta turistica delle nostre imprese ricettive. In questo caso, aver valorizzato a livello internazionale il nostro Luigi Pirandello e i luoghi migliori della sua provincia e della Sicilia non possono che migliorare la nostra immagine, forse ancora più di uno spot internazionale”.