Il ferragosto lungo il litorale, malori e feriti dopo lite

Malori per gli abusi di alcolici e due giovani feriti lievemente dopo un litigio. Per il resto hanno funzionato bene i controlli di carabinieri e polizia nelle zone a ridosso delle spiagge di Mollarella e Pisciotto a Licata, e nei lidi balneari di Palma di Montechiaro. A Mollarella un ragazzino ha accusato un malore, e con l’autoambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale ” San Giacomo d’Altopasso” perchè ricevesse le cure del caso. Per il resto, tranne alcune medicazioni eseguite direttamente sulle spiagge dai volontari della Croce Rossa, è stato tutto tranquillo. A Marina di Palma, nel corso della notte di ferragosto, è scoppiata una lite tra due giovani, ed entrambi sono rimasti feriti. Gli operatori del 118 li hanno accompagnati al presidio ospedaliero, ma per fortuna nulla di grave.