Stanco dell’inciviltà: video-denuncia di un agrigentino sui social

“Sono veramente stanco e stufo di vedere maltrattata la mia terra”. In un video un agrigentino denuncia l’inciviltà. Dario Antonino, da anni ormai vive in Toscana, in estate torna nella sua Agrigento , nella villetta di famiglia. Ci tiene al decoro e, così, pulisce il davanti della sua abitazione “visto che qui non funziona nulla”, sottolinea. Ma, neanche il tempo di farlo che qualcuno, un incivile appunto, ha pensato di depositare spazzatura proprio lì dove Dario aveva pulito poco prima. La rabbia è tanta e l’agrigentino non le manda a dire nel video pubblicato su Facebook. I primi ad amare Agrigento dovrebbero essere proprio gli agrigentini, dovrebbero rispettarla e non sporcarla… ma, spesso, così non è e la mancanza di civiltà prolifera!