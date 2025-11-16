Il Fan Club Akragas ha espresso il proprio verdetto: il miglior calciatore del mese di ottobre è Ignacio Ten Lopez. L’attaccante argentino, protagonista di un avvio di stagione brillante e decisivo, è stato premiato allo stadio “Totò Russo” di Aragona, dove una delegazione del club lo ha raggiunto alla vigilia della delicata trasferta contro lo Scicli.

Il riconoscimento, creato dal Fan Club per celebrare l’impegno e le performance dei protagonisti biancazzurri, verrà assegnato ogni mese al giocatore che si distinguerà di più per le prestazioni, l’atteggiamento e il contributo alla causa dell’Akragas.

Un’iniziativa che rafforza il legame tra i tifosi e la squadra e che testimonia, ancora una volta, quanto la passione per i colori biancoazzurri continui a crescere. Ten Lopez, intanto, si gode la sua prima targa… in attesa delle prossime.

