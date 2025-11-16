I risultati del campionato di Serie D – Girone I, 12° Giornata: Castrum Favara – Nuova Igea Virtus 0-0 (Finisce a reti bianche al “Bruccoleri”. La formazione favarese avrebbe meritato la vittoria, ma nonostante l’inferiorità numerica – espulso Joao Pedro dal 73’ – non è riuscita a sfondare. Un punto che fa bene solo alla squadra ospite).

Le altre partite: Gelbison – Messina 0-1; Ragusa – Savoia 3-2; Reggina – Athletic Club Palermo 2-3; Vibonese – Vigor Lamezia 3-1; Milazzo – Enna 2-0; Nissa – Sancataldese 2-1; Sambiase – Città Di Acireale 0-0; Paternò – Città Di Gela 1-3.

Classifica: Nuova Igea Virtus 23, Savoia 22, Nissa 21, Sambiase 20, Athletic Club Palermo e Vibonese 19, Milazzo 18, Città Di Gela 16, Vigor Lamezia, Gelbison ed Enna Calcio 14, Castrum Favara e Città Di Acireale 13, Reggina 12, Sancataldese 11, Ragusa 10, Paternò 9, Messina (-14) 6.

