La Moncada Energy Agrigento torna al successo superando la Logiman Orzinuovi per 70-63 al PalaMoncada, al termine di una gara combattuta e rimasta in equilibrio per oltre tre quarti. Decisivo l’ultimo periodo, in cui la formazione di coach Cagnardi ha alzato l’intensità difensiva trovando continuità nei possessi chiave.

La Fortitudo parte con buona fluidità offensiva e costruisce subito il primo break: Douvier apre la gara con quattro punti consecutivi e il parziale iniziale vale il 10-5, costringendo gli ospiti al primo timeout. Agrigento tocca il +13, ma Orzinuovi resta agganciata grazie alle triple di Giacomini e Venturoli. Il primo quarto si chiude sul 24-18, con gli ospiti già penalizzati dalle 8 palle perse.

Nel secondo periodo cambia l’inerzia: Orzinuovi si affida con continuità al tiro da tre e piazza un parziale di 0-10 che ribalta l’inerzia. Venturoli e Chavez firmano il sorpasso, mentre Agrigento si limita a conclusioni perimetrali forzate. A riaccendere i padroni di casa è ancora Douvier, che segna dalla punta il canestro del controsorpasso. Le squadre arrivano alla pausa lunga sul 41-41, con percentuali irreali degli ospiti: 78% da tre e 92% ai liberi.

La ripresa si apre con un acceso duello sotto canestro tra Douvier e Oxilia. Agrigento prova a riprendere il comando, ma Orzinuovi reagisce con l’ennesima tripla di Giacomini e i liberi di Cacace. Nel momento di maggiore difficoltà, la Fortitudo trova risorse dal perimetro con la tripla di Zampogna e, sulla sirena del terzo periodo, con quella di Cagliani che fissa il punteggio sul 55-56.

Nell’ultimo quarto la formazione di Cagnardi cambia marcia. La difesa si compone, i rimbalzi diventano un fattore (39-32 il dato finale) e l’attacco ritrova equilibrio. Douvier colpisce ancora vicino a canestro, Querci punisce da fuori e la Fortitudo completa il sorpasso definitivo gestendo con ordine gli ultimi minuti. Il parziale conclusivo di 15-7 chiude la contesa.

In evidenza Bryce Douvier, autore di 25 punti con 8 rimbalzi, già pienamente integrato nel nuovo assetto che lo vede stabilmente impiegato da ala forte. Bene anche Cagliani (14 punti) e Zampogna (11), mentre Chiarastella ha interpretato con disciplina il ruolo di ala piccola per dare equilibrio al quintetto. Per gli ospiti, i migliori sono stati Chavez (14) e Venturoli (12).

La Fortitudo vince e manda un segnale di crescita, soprattutto dal punto di vista tattico: l’inserimento di Douvier come 4, lo scivolamento di Chiarastella da 3 e la rotazione Martini–Grani sotto canestro offrono nuove soluzioni e una configurazione più solida su entrambi i lati del campo.

Tabellino finale

Moncada Energy Agrigento – Logiman Orzinuovi 70-63

(24-18, 17-23, 14-15, 15-7)

Agrigento: Douvier 25, Cagliani 14, Zampogna 11, Grani 8, Querci 7, Martini 3, Chiarastella 2, Orrego 0, Carta 0, Viglianisi 0, Ambrogio 0.

Rimb: 39. Assist: 7 (Chiarastella 3). TL: 21/28.

Orzinuovi: Chavez 14, Venturoli 12, Oxilia 10, Giacomini 10, Caversazio 8, Stefani 4, Gnecchi 3, Cacace 2, Zilli 0, Giannozzi 0.

Rimb: 32. Assist: 12.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp