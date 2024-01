I carabinieri del Ris (Reparto investigativo scientifico) di Messina sono giunti in tarda mattinata nel quartiere di Sant’Erasmo a Naro dove si è consumato il duplice omicidio di Delia Zarnescu, 58 anni e Maria Rus, 54 anni. Gli specialisti dell’Arma hanno svolto attività tecnico-scientifica nelle abitazioni delle due vittime, in via Vinci e vicolo Avenia. I rilievi hanno preso il via dall’appartamento di via Vinci dove abitava la cinquantottenne.

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto procuratore Elettra Consoli hanno scelto di far eseguire accertamenti e verifiche alla presenza delle parti. La figlia e il genero di Maria Rus, la 54enne uccisa e poi data alle fiamme, hanno nominato come difensore l’avvocato Calogero Meli.

Il Gip del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ieri, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato il fermo di Omar Edgar Nedelcov, il 24enne di nazionalità rumena, accusato di avere ucciso le due donne, e a suo carico ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, con le accuse di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. Al giovane, difeso dall’avvocato Diego Giarratana, viene contestata anche l’aggravante della crudeltà.

La Procura di Agrigento, nel frattempo ha dissequestrato le salme di Delia Zarnescu e Maria Rus. I funerali non sono stati ancora fissati. Verosimilmente dovrebbero essere celebrati domani. Nella giornata delle esequie sarà lutto cittadino, così per come ha già annunciato il sindaco Maria Grazia Brandara. Le salme delle due donne, quasi sicuramente, verranno portate nella “Casa del commiato”, e visto che erano ortodosse, proprio in quel luogo si dovrebbe tenere l’ultimo saluto.