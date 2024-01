Le bellezze paesaggistiche agrigentine ancora una volta faranno da sfondo ad una clip musicale. Questa volta tocca al noto cantante “Irama” beneficiare di cotanta bellezza. Il brano inedito, che l’artista presenterà al prossimo Festival di Sanremo, s’intitola “Anche tu” e domani partono le riprese di un videoclip destinato a supportare il brano sanremese, tra spiagge deserte e i grandi spazi della montagna. Il giovane artista toscano, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, 28 anni, originario di Pontremoli, conosciuto dal grande pubblico per alcuni brani di successo tra cui “Ovunque sarai” dedicato alla nonna scomparsa, arriverà infatti domani con una troupe al seguito di quindici persone, produzione Warner Music, per registrare il video che uscirà a supporto della canzone, nei giorni immediatamente successivi al festival di Sanremo. Il video presenterà una serie di brevi fotogrammi che verranno girati in città, sulla spiaggia di Capo Rossello a Realmonte e al teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina. La canzone di Irama presenta delle sonorità particolari e il video dovrà raccontare di un viaggio, una sorta di pellegrinaggio, di un gruppo di giovani, verso un luogo mistico, per l’appunto il “teatro sulle nuvole” creato dall’ex pastore, Lorenzo Reina. Al video parteciperanno anche diverse comparse agrigentine che verranno impiegate nelle varie location. Lo scorso anno, di questi tempi, erano venuti i “Coma Cose” per girare il video della loro struggente canzone, “Addio”, alla Scala dei Turchi. Chissà se, anche questa volta, le nostre bellezze paesaggistiche, saranno di aiuto per promuovere il successo della nuova canzone di Irama ?