Il rinomato marchio di moda Henry Cotton’s ha scelto Punta Bianca come scenario principale per la sua imminente campagna pubblicitaria. Le immagini verranno realizzate fra il 15 ed il 16 gennaio prossimi.

Questa scelta evidenzia la bellezza unica della Costa del Mito come cornice perfetta per esprimere lo stile distintivo del brand.

La nostra costa, contraddistinta dalle grandi scogliere di roccia bianca, già in passato ha fatto da scenario a numerose campagne pubblicitarie per marchi del calibro di Armani, Pandora, Kartell, Hinnominate di Belen Rodriguez e molti altri.

La Costa del Mito conferma ancora il suo fascino intramontabile come location ideale per catturare l’essenza della bellezza senza tempo.