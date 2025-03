Giovedì 13 marzo alle ore 17:00, nel foyer del Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, si terrà un evento dedicato al divario economico Nord-Sud . A guidare il dibattito sarà Enrico Maraventano , che affronterà il tema: “Il diverso economico italiano. Nord e Sud dal 1860 al 1992” .

L’incontro si aprirà con l’intervento del giornalista e scrittore Pino Aprile , noto per le sue analisi sulla questione meridionale. Subito dopo, seguirà una tavola rotonda per analizzare le condizioni attuali del diverso economico tra Settentrione e Mezzogiorno.

L’evento rappresenta un’occasione importante per approfondire le dinamiche economiche del Paese e comprendere perché il Sud continua a ricevere risorse limitate dai Ministri nazionali . L’obiettivo è quello di tracciare una linea comune per il rilancio della Sicilia e del Mezzogiorno, proponendo soluzioni concrete per superare lo storico squilibrio economico.

Un appuntamento per riflettere sul futuro del Sud

Il diverso economico Nord-Sud è un tema centrale nel dibattito politico ed economico italiano. Attraverso questo evento, si cercherà di fare luce sulle cause e sulle possibili strategie per garantire una crescita equilibrata tra le due aree del Paese.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp