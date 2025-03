Trova un portafogli con circa 500 euro e uno zaino contenente 300 euro, carte di credito ed effetti personali, domenica scorsa in occasione della prima sfilata della Sagra del Mandorlo in Fiore, e si mobilita per rintracciare e restituire ai proprietari quanto avevano dimenticato sui tavoli esterni del suo bar “Portapò” nell’area di Porta di Ponte, all’ingresso della via Atenea.

Il commerciante Gianni Dalli Cardillo non è nuovo di questi gesti che parlano di onestà e correttezza. Accortosi di quanto gli sbadati avventori avevano lasciato sui tavoli, praticamente alla vista di tutti, ha recuperato portafogli e zaino, e da lì a poco aveva preso la decisione di recarsi dai Carabinieri o in Questura per consegnarli. Non c’è stato bisogno. I due clienti, infatti, sono tornati nella zona del “salotto cittadino” sicuri di averli persi da qualche parte e l’esercente ha restituito gli accessori ai legittimi proprietari.

