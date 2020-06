Il Dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, commenta la notizia della positività di 28 migranti presenti a bordo della nave-quarantena, Moby Zaza, ancorata nella rada di Porto Empedocle: “La notizia dei 28 migranti positivi al coronavirus presenti sulla Moby Zaza, e del migrante risultato positivo arrivato con la nave ONG Sea Watch e ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, desta enorme preoccupazione.

Non tutti i migranti che arrivano sulle nostre coste, infatti, passano attraverso il filtro sanitario della Moby Zaza, vista la limitata capienza della stessa nave (di circa 280 unità), molti di essi adempiono, o per meglio dire (considerate le fughe dei giorni scorsi) dovrebbero adempiere agli obblighi della quarantena nelle strutture di accoglienza presenti in città, ed è un fatto oggettivo che tanti clandestini riescono ad approdare, con barche di piccole dimensioni, sulle nostre coste, riuscendo a circolare liberamente per le strade fin quando non vengono rintracciati e bloccati dalle forze dell’ordine.

Non possiamo ancora una volta non sottolineare come la politica dei porti spalancati del Governo PD-M5S, stride con le restrizioni e i sacrifici a cui sono stati sottoposti gli agrigentini, che con il loro responsabile comportamento sono riusciti a contrastare efficacemente la diffusione della pandemia, arrivando sostanzialmente al cosiddetto “contagio zero”.