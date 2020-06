Sanita’: a 108 anni operato al femore all’ospedale di Sciacca

A 108 anni e’ stato operato al femore, e dopo appena 4 giorni di degenza ha potuto tornarsene a casa, dove svolgera’ il percorso riabilitativo. L’ultracentenario di Caltabellotta, evidentemente tra le persone piu’ longeve d’Italia e’ stato sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale di Sciacca. L’intervento, perfettamente riuscito, e’ stato effettuato dall’equipe medica guidata dal dottor Giuseppe Tulumello, primario del reparto di Ortopedia del “Giovanni Paolo II. “L’operazione ha destato compiacimento e soddisfazione non solo per la veneranda eta’ del paziente e la mancanza di complicazioni (non e’ stata necessaria neanche una trasfusione), ma anche per la qualita’ del decorso post operatorio, complice la tempra e le ottime condizioni fisiche dell’uomo”, ha detto.(