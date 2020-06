Migranti:su Moby Zaza’ altri 47 gia’ in sorveglianza sanitaria. Razza: monitoriamo situazione

Sulla nave-quarantena “Moby Zaza’” – dove fino ad ora non si erano registrati casi di Covid-19 – erano gia’ in sorveglianza sanitaria altri 47 migranti di precedenti sbarchi a Lampedusa . Il gruppo di 47 si trova in un’area diversa rispetto a quella dove erano stati collocati i 210 dei 211 salvati dalla Sea Watch. Uno dei 211 – colui che e’ ricoverato a Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta – non e’ mai salito sulla “Moby Zaza’” perche’ ritenendolo un sospetto caso di tubercolosi, gia’ nella notte fra domenica e lunedi’, era stato trasferito al nosocomio Nisseno.

MIGRANTI. RAZZA: MONITORIAMO QUANTO ACCADE SU NAVE-QUARANTENA

“Siamo al lavoro da ieri per monitorare quanto accade a bordo della nave”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, in merito al caso dei 28 migranti, ospiti a bordo della nave-quarantena Moby Zaza’, in rada a Porto Empedocle , risultati positivi al Covid-19. “Come sempre la richiesta del presidente Musumeci e’ stata tempestiva – aggiunge Razza in riferimento all’arrivo della nave che era stato chiesto dall’Esecutivo regionale al governo nazionale -. Vi tengo aggiornati”.