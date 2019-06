Il Dipartimento per le Politiche Europee premia due docenti del “G.B.Odierna”

Quest’anno per la prima volta, il Dipartimento per le politiche europee ha stabilito di assegnare un riconoscimento a quei docenti che sono risultati più attivi nell’anno scolastico 2018-2019 utilizzando la piattaforma digitale “Europa=noi” per favorire la conoscenza della storia, dei valori, delle istituzioni e dei programmi europei da parte degli studenti e guidarli verso l’acquisizione della cittadinanza attiva attraverso la focalizzazione sui diritti e sui doveri dei cittadini.

Tra gli oltre 11 mila insegnanti iscritti alla piattaforma, solo 15 hanno ottenuto il riconoscimento di “Portavoce della cittadinanza europea” per il dinamismo nell’uso degli strumenti di “Europa=Noi”. Tra questi docenti, 5 sono siciliani e tra questi ultimi, 2 sono docenti dell’ Istituto “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro; si tratta dei professori Rosario Vaccaro e Carmelo Ferrara.

I due docenti, come si ricorda, nel corso dell’anno hanno guidato gli studenti del team Water Shed verso la realizzazione di un progetto finalizzato all’utilità e alla salvaguardia del paese del Gattopardo, un progetto, per il quale l’intero team lo scorso 4 giugno è stato convocato a Roma per ritirare un premio conferitogli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La nomina dei due docenti, dunque, non è solo un successo per l’ Istituto Odierna, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per Palma di Montechiaro e per la Sicilia.

Nonostante l’anno scolastico si sia concluso dunque, per il Liceo “G.B. Odierna” di Palma di Montechiaro continuano a essere elargiti premi per i quali, ovviamente, grande è la soddisfazione della Dirigente Annalia Todaro sotto la cui guida l’Odierna sta incanalando successi su successi.