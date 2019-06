Palma si fa bella per Dolce & Gabbana, mancano 5 giorni allo show sulla scalinata della Madrice

La data è quella del 4 luglio e l’attesa, nella città del Gattopardo ma anche nei centri limitrofi, aumenta.

Già da qualche settimana, come è noto, le due piazze principali del centro storico (quelle su cui si affacciano il Monastero delle Benedettine e la chiesa Madre) hanno letteralmente cambiato volto, grazie alla nuova pavimentazione. Da ieri è in corso l’allestimento della scalinata della Madrice, che ospiterà la parte principale dello show – evento, con il logo di Dolce & Gabbana che campeggia in alto, quasi a fare da cornice al palcoscenico naturale che accoglierà lo modelle che indosseranno gli abiti della maison.

L’evento, come è noto, ha letteralmente trasformato il centro storico di Palma di Montechiaro, creando un’incredibile attesa non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto nella gente. Lo spettacolo rappresenta, per la “città del Gattopardo”, una vetrina straordinaria.