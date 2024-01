I polizotti della Questura di Agrigento e i loro colleghi del Commissariato di Licata, in servizio di ordine pubblico domenica scorsa allo stadio “Saraceno” di Ravanusa in occasione del derby tra Licata e Akragas, hanno evitato ad una trentina di tifosi licatesi di raggiungere il settore dei sostenitori ospiti, con propostiti di creare disordini. I facinorosi, con il volto travisato, altri completamente incappucciati, alla vista degli agenti, hanno abbandonato a terra spranghe e tavole chiodate – poi recuperate e sequestrate dalla polizia – allontanandosi velocemente della zona. I poliziotti, che hanno evitato il peggio, stanno portando avanti l’attività investigativa per identificare quanti hanno creato problemi all’esterno dell’impianto sportivo. In arrivo denunce a piede libero e Daspo.