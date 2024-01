Un quarantenne disoccupato si è tolto la vita lanciandosi dal ponte di via Orti San Salvatore e finendo sulla sottostante via Cansalamone a Sciacca. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno constatato l’avvenuto decesso. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri. Non si conoscono i motivi del tragico gesto. La salma del saccense è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha già disposto l’autopsia.