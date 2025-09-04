Andrea Cirino non finisce mai di sorprendere: la sua tenacia sembra non conoscere ostacoli. La trasposizione teatrale del suo libro Quasi Papa ha sfidato la logica dei grandi numeri debuttando al Teatro di Pietra dell’Efebo. In un periodo in cui ad Agrigento e dintorni predominano spettacoli ad ingresso gratuito, Cirino ha voluto testare la “forza” della sua produzione con uno spettacolo a pagamento, ottenendo risultati sorprendenti.

La seconda versione di Quasi Papa, questa volta con protagonista Franco Oppini, ha attirato l’attenzione del pubblico in una location davvero suggestiva. La regista Valentina Ghetti ha saputo alternare con maestria una direzione teatrale e cinematografica, sopperendo alla carenza di cambi di scena grazie a giochi di luci e musiche, da Schottkey 7th Path di Aphex Twin a Demon Host di Timber Timbre, mentre il costone di tufo della cava ha creato un effetto scenico unico con le ombre degli attori.

Convincente ancora una volta il cast: Marco Giustini, Eleonora Puglia, che con la sua presenza scenica ha incantato il pubblico, Antonio Coppola e Riccardo Graziosi. Un’ora e un quarto di spettacolo che, attraverso il racconto di Andrea – partito da Agrigento per iscriversi in seminario a Roma – attraversa un secolo di storia italiana, da Papa Roncalli a Pio XII, toccando temi come la Seconda Guerra Mondiale e le questioni interne alla Chiesa.

Andrea, “Quasi Papa” appunto perché diventa cardinale e partecipa a diversi conclavi, offre al pubblico uno sguardo sulla fede e sulla dimensione più intima e umana del percorso sacerdotale . A chi ha occhi attenti non è sfuggito anche un tocco del produttore teatrale Francesco Bellomo, sempre incline a sostenere i progetti di Andrea Cirino.

Un motivo di soddisfazione per Andrea Cirino, le cui opere letterarie continuano a diventare adattamenti teatrali sorprendenti: già accaduto con Tutta colpa di Salone, accadrà senza dubbio anche per la sua ultima opera, Tre Minuti, che racconta la vita carceraria. GUARDA LE INTERVISTE IN VIDEO

