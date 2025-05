I residenti di Salita Madonna degli Angeli e di Vicolo Ospedale hanno diffuso alcune fotografie dei lavori di ristrutturazione dell’ex ospedale in via Atenea, dove si vedono una squadra di operai con alcuni mezzi e uno sbancamento dell’area a ridosso del muro collassato. Le immagini sono state già acquisite dai carabinieri della Stazione di Agrigento, che unitamente ai vigili del fuoco, si stanno occupando delle indagini, per accertare le cause del crollo. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.

Questa mattina i militari dell’Arma, accompagnati dal personale della Protezione civile comunale, hanno eseguito un altro sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi. Un evento che sta creando notevoli disagi a residenti, operatori turistici e commercianti del tratto iniziale del “salotto cittadino”. Nell’area interessata dal cedimento sono state sgomberate due B&B, una casa vacanza e un’abitazione di un impiegato agrigentino. Tutti quanti hanno trovato una sistemazione momentanea.

La certezza, a questo punto, è che la nuova sede del Polo universitario, prevista per l’estate, non aprirà a breve.

