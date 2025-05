Alfonso Malato, 66 anni, trapanese ma agrigentino di adozione, è il nuovo presidente del tribunale di Marsala. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato la scelta dopo che era stato proposto dalla quinta commissione con quattro preferenze e due astensioni.

L’attuale presidente della prima sezione penale di Agrigento, per due volte, aveva presentato la candidatura alla guida del tribunale di Agrigento di cui, dal pensionamento di Pietro Maria Falcone e fino all’insediamento di Giuseppe Melisenda Giambertoni, era stato presidente reggente.

Nella città dei Templi ha lavorato per tanti anni prima come giudice della sezione penale e poi come gip. Malato, in passato, è stato anche direttore generale dei Beni e dei servizi del ministero della Giustizia.

