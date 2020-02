Il coronavirus non mette in quarantena gli scontri politici

Il coronavirus non mette in quarantena gli scontri e i duelli nel Pd, da sempre sinonimo di polemiche, scontri tra gruppi e correnti varie.

Il PD, come si ricorderà è commissariato e si prepara ad affrontare l’elezione del segretario provinciale non senza colpi di scena. Si è insediata mercoledì 26 febbraio la Commissione Provinciale per il Congresso di Agrigento composta da Gaetano Vella, Sara Chianetta, Norma Paci, Gerlando Riolo (assessore della Giunta Firetto) e Domenico Catuara.

La commissione ha eletto all’unanimità quale Presidente l’Ing. Gaetano Vella, dirigente di lungo corso, già segretario del Circolo del Partito Democratico di Canicattì. Tale Commissione, ha il compito di gestire ed organizzare tutta la fase congressuale del Partito Democratico nella provincia di Agrigento. Due i candidati a segretario provinciale Giovanna Iacono e Simone Di Paola.

Segretari provinciali in corsa Di Paola e Iacono

La presentazione delle candidature alla carica di Segretario Provinciale sono state fatte presso i locali dei Volontari di strada, siti ad Agrigento nel viale della Vittoria. Mentre i Congressi di Circolo saranno svolti attraverso un calendario concordato con gli stessi circoli.

Ma attenzione perché c’è da risolvere una questione assai spigolosa che rischia di bloccare tutto.

Sul Partito Democratico impazza una nuova polemica. Ad alimentarla è l’ex deputato regionale Giovanni Panepinto (clicca qui per leggere le dichirazioni di Panepinto).

Si complica quindi la corsa alla segreteria provinciale del partito in attesa del congresso. Slitta la data e di conseguenza rallenta la campagna elettorale del centrosinistra che come si ricorderà potrebbe puntare sulla candidatura di Angela Galvano di Articolo 1.

Il PD non è il solo a navigare in acque assai agitate.

Anche il M5S non ha ancora risolto questioni interne e rischia seriamente di non riuscire ad esprimere una candidatura a sindaco condivisa per le amministrative del 24 maggio. I 5 Stelle non hanno molte scelte e Marcella Carlisi, al momento, è l’unica candidata fattasi avanti sulla piattaforma online di Rousseau. Il consigliere comunale in caricato, e attivista storica del M5S nella città dei Templi.

Le relazioni con l’elettorato non si inventano, si costruiscono. Così la campagna elettorale Agrigentina è caratterizzata da tanti nodi da sciogliere, poche certezze e molte speranze.