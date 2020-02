Il cartello sociale come modello da esportare

A seguito dei sopralluoghi effettuati sui cantieri che riguardano diversi collegamenti che coinvolgono il territorio agrigentino, il vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, oltre ad esprimere la sua soddisfazione per le modalità con cui procedono i lavori in corso ha espresso un significativo riconoscimento per il ruolo del cartello sociale come elemento di pungolo e di costruttivo confronto per affrontare e risolvere le criticità che affliggono il territorio e ne hanno accentuato il suo isolamento.