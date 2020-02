Lega A2, Coppa Italia ad aprile: il 26° turno il 7-8 marzo

Ufficializzato il rinvio della Coppa Italia di Ravenna dal 6-8 marzo a una data da definire ad aprile (data più probabile il 17-19 aprile), secondo Spicchidarancia, dovrebbe essere ufficializzata lunedì pomeriggio la scelta di recuperare nel prossimo weekend le partite del 26° turno che erano in programma il 1 marzo e sono state rinviate nell’ambito delle misure di prevenzione per il contenimento del Coronavirus. Le otto partite (su 14) del 25° turno che erano state rinviate dovrebbero essere recuperate tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo rinunciando al principio di contemporaneità per la chiusura della prima fase. Resta immutato il calendario della fase a orologio, al via il 15 marzo con le squadre del girone Ovest impegnate in trasferta, con la sola ultima giornata del 19 aprile che potrebbe slittare al 26 se la Coppa Italia dovesse essere riposizionata in quel weekend oppure con l’inserimento di un turno infrasettimanale.