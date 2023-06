Consegnati i lavori per la riqualificazione dello stadio comunale “Bruccoleri” di Favara

Consegnati oggi i lavori per la riqualificazione dello stadio comunale “Bruccoleri” di Favara. Il progetto, redatto e presentato dalla SSD Pro Favara 1984, prevede interventi di ristrutturazione degli spogliatoi, degli uffici, risparmio energetico, abbattimento di barriere architettoniche e realizzazione di due campetti polivalenti. Alla presenza del presidente della squadra gialloblù Rino Castronovo, del Sindaco Antonio Palumbo, dell’assessore allo sport Angelo Airò Farulla, del dirigente dell’UTC Maurizio Bottone, del R.U.P Giuseppe Priolo, il direttore dei lavori ing. Francesco Vullo ha firmato il verbale di consegna dei lavori alla ditta Arli srl di Grotte.

Nei prossimi giorni lo stadio diventerà un cantiere e sarà una corsa contro il tempo per consentire alla squadra gialloblù di poter utilizzare l’impianto già con gli impegni di fine agosto con la Coppa Italia Dilettanti.

“È un giorno importante per la nostra società- ha detto ai presenti il presidente Rino Castronovo- per l’obiettivo raggiunto. Alla nostra programmazione di allestire un squadra competitiva per il salto di categoria si abbina anche la programmazione per dare ad atleti e spettatori un impianto funzionale e moderno. Ringrazio i progettisti, l’intera dirigenza che ha sempre sostenuto questo progetto, l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico che si sono resi disponibili subito a celebrare la gara d’appalto , poiché noi, pur destinatari del finanziamento, essendo società dilettantistica non potevamo essere stazione appaltante. La ditta che effettuerà i lavori è affidabile e con tanta esperienza e la ringraziamo anticipatamente perché ha programmato un piano di interventi che ci consentirà di poter iniziare la stavione regolarmente in casa”.