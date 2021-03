Programma Innovativo per la qualità dell’abitare, ok al progetto di Palma di Montechiaro, Licata e Ravanusa

Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare, la giunta regionale ha dato l’ok ad un progetto dei comuni di Licata, Palma di Montechiaro e Ravanusa. che prevede il riassetto dei centri urbani comunali, con una richiesta complessiva di finanziamento di 30 milioni di euro. Lo scopo è dare risposte alle istanze dei cittadini legate all’emergenza abitativa e nello stesso tempo migliorare il patrimonio comunale esistenze e favorire la riqualificazione dei quartieri.

“Il triangolo di Comuni Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro, ancora al centro dell’ attenzione del Governo Musumeci- commenta il presidente della IV commissione dell’Ars, Giusi Savarino, che prosegue: ” ringraziato il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone per l’attenzione che prestano alla mia provincia, ed in particolar modo al mio Comune d’origine. Ringrazio i Sindaci dei Comuni di Ravanausa, Palma di Montechiaro e Licata per l’impegno profuso nella redazione dei progetti. Questa sinergia è la strada giusta per ottenere buoni risultati. Adesso la palla passa a Roma, speriamo che anche lì abbiano la stessa sensibilità e velocità del governo Musumeci.”