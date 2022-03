Il consiglio comunale approva le misure correttive chieste dalla Corte dei Conti

I consiglieri comunali di Facciamo Squadra (Cacciatore e Cirino) di Uniti per la Città (Vaccarello, Settembrino) e di Cambiamo Rotta (Nobile, Sollano, Alfano e Contino) esprimono soddisfazione per l’approvazione in consiglio delle misure correttive della corte dei conti. Un primo passo per allineare il cammino finanziario dell’ente secondo la normativa vigente. “L’approvazione delle misure correttive adottate e da adottare- scrivono- è stato un’atto di grande responsabilità dei consiglieri presenti in aula”.

Tra le misure programmate quelle finalizzate all’aumento delle ore di lavoro del personale in cui è insito l’obiettivo di rinnovare il raggiungimento di livelli ottimali del funzionamento degli uffici comunali a fine di eliminare i ritardi accumulati. I consiglieri aggiungono: “La nostra attenzione riguarda anche il potenziamento degli strumenti di riscossione tributi locali e il contenimento e razionalizzazione delle spese dell’ente.

Nonostante la valutazione positiva vigileremo affinche’ le misure correttive proposte abbiano effetto positivo sugli strumenti finanziari e che gli stessi siano approvati entro i termini previsti dalla norma. Una serata brutta per il Consiglio ma positiva per l’Amministrazione.

Abbiamo contestato il Presidente per il suo comportamento rancoroso nei confronti del dirigente di ragioneria.

Prendiamo le distanze ufficialmente dal comportamento del Presidente che ha parlato a nome di tutti i consiglieri, ma così non è.

Saremmo usciti dall’aula se non fosse stato importante il risultato che dovevamo portare a casa per la CITTÀ.”