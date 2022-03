Campagna straordinaria in favore delle vittime civili della guerra in Ucraina

Domenica prossima, 27 marzo, al Palamoncada in occasione della partita di Serie A fra la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona che ospiterà il Vicenza, sarà celebrata la manifestazione promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Sezione di Agrigento relativa alla Campagna straordinaria di raccolta fondi in favore delle Vittime civili di guerra dell’Ucraina.

Al riguardo il Commissario Straordinario dell’ ANVCG Sezione Provinciale di Agrigento, Giuseppe Scimè (nella foto) ringrazia i dirigenti della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona per avere accettato con la massima disponibilità la importante iniziativa ed ancora i Responsabili della Lega Nazionale Pallavolo che ne hanno consentito ed approvato la lodevole programmazione che vedrà le atlete di queste due squadre impegnate nel massimo torneo di pallavolo Serie A, indossare le magliette con immagine e simbolo dell’ANVCG.

“L’ iniziativa- scrive Scimè- rappresenta una naturale e doverosa attività in virtù del ruolo di rappresentanza e tutela delle Vittime Civili di Guerra affidato per legge all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra,al riguardo in ogni provincia d’Italia le Sezioni Provinciali dell’ANVCG promuoveranno ciascuna significative iniziative. Sul punto si tiene a puntualizzare che in situazioni come quella che ci troviamo a vivere è dovere richiamare sempre l’attenzione dell’opinione pubblica sulle sofferenze dei civili che sono le stesse a prescindere dalla Nazionalità e dalle opinioni politiche.”