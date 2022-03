Covid, prorogati i contratti dei 9mila precari siciliani della sanità

La Regione, alla fine, ha prorogato tutti i contratti dei novemila precari siciliani della sanità, legati all’emergenza Covid, fino al 31 dicembre 2022. Sarebbero scaduti tra una settimana. L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha inviato una direttiva alla aziende sanitarie e alle organizzazioni sindacali, illustrando i passaggi per le stabilizzazioni. Anche se, stando alle stime dei sindacati regionali di categoria solo duemila sanitari hanno i requisiti per essere assunti subito. Gli altri devono ancora maturare i diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.