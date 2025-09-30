Il presidente del Libero Consorzio Comunale Giuseppe Pendolino ringrazia donne e uomini della Protezione Civile e le Associazioni di volontariato presente a garantire sicurezza e assistenza a Lampedusa per il concertone di Claudio Baglioni. Per l’artista romano uno straordinario successo per la sua anteprima “La vita è adesso – GrandTour” che ha coinvolto oltre 10 mila persone. Baglioni ha incantato l’isola con uno spettacolo di circa 3 ore raccontando la sua carriera con brani cha hanno segnato intere generazioni. Claudio Baglioni ha ringraziato, alla fine, istituzioni e privati che hanno reso possibile l’evento. La protezione Civile del Libero Consorzio comunale, su precise direttive impartite dalla Questura di Agrigento e con le altre Forze di polizia, ha garantito la cornice di sicurezza ed assistenza, permettendo che tutto avvenisse in maniera regolare e serena. Sono stati eseguiti circa 10 interventi di urgenza risolti con professionalità dal personale sanitario.

La protezione civile, guidata da Marzio Tuttolomondo, ha coordinato il piano di sicurezza ed assistenza insieme alle associazioni di volontariato della provincia: Croce Rossa di Lampedusa; ERA – Santa Margherita di Belìce; P.A. Emergency life; I Falchi Palma Di Montechiaro; ONVGI – Giubbe D’Italia Santa Elisabetta; Associazione Volontariato di Protezione Civile “Giubbe Verdi” Castrofilippo; Gise Co.Re.Sa; Associazione Volontariato Protezione Civile Grifoni Gruppo Comunale di Lampedusa e Linosa. Ed il presidente Pendolino ha ringraziato donne e uomini della Protezione civile ed associazioni di volontariato che hanno prestato servizio a Lampedusa, in piena sinergia con le altre forze di Polizia.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp