Conclusi i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza del versante retrostante i palazzi Crea al Viale della Vittoria ad Agrigento. “Oggi consegniamo alla città un’opera attesa e importante: è stata completata, con il collaudo statico e tecnico-amministrativo regolarmente firmato – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione Urbana, Gerlando Principato -. Un intervento che restituisce innanzitutto sicurezza ai cittadini che vivono in prossimità del costone, ma che allo stesso tempo ha rappresentato un’occasione di rigenerazione urbana. Non ci siamo limitati a mettere in sicurezza un’area fragile: abbiamo scelto di migliorarla, di renderla più vivibile e più bella”.

“Grazie all’impresa esecutrice, alla direzione dei lavori e al Rup oltre al consolidamento dei muri su pali e alla protezione del banco tufaceo, abbiamo ridato nuova vita alla scaletta di collegamento tra via Picone e via Giovanni XXIII, oggi illuminata e integrata da nuove piantumazioni” continua Principato. Sono stati rifatti marciapiedi e ringhiere lungo le principali vie, reso sicuro il passaggio per studenti e pedoni, riqualificata l’area vicina alla Parrocchia del SS. Crocifisso e creati spazi più accoglienti per la socialità e la comunità.

“Questo intervento non è solo un’opera tecnica, ma un tassello di una visione più ampia: fare delle opere pubbliche una leva di rigenerazione urbana, restituendo qualità della vita, sicurezza e nuove opportunità di fruizione degli spazi pubblici. Agrigento – conclude l’assessore comunale – merita luoghi sicuri, vivibili e belli. Oggi compiamo un passo importante in questa direzione”.

