Dibattito aperto tra istituzioni e associazionismo sulle misure contro l’evasione fiscale a Licata

Oggi, durante la seduta della Commissione Affari Generali del Comune di Licata, sono stati presentati dei dubbi e perplessità riguardo al “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali – Tari”. La discussione ha visto la partecipazione di importanti figure dell’associazionismo locale, tra cui Francesco Gallì, presidente della delegazione di Licata, Francesco Picarella, vice presidente regionale di Federalberghi, e Antonio Giardina, direttore di Confcommercio Agrigento.

I volontari e le associazioni datoriali hanno espresso il loro supporto all’intento del Comune di intensificare i controlli per combattere l’evasione fiscale, ma hanno sollevato alcune preoccupazioni riguardo alle sanzioni previste dal regolamento, che appaiono “irragionevoli” e potrebbero mettere a rischio la sostenibilità aziendale delle attività commerciali e produttive nel territorio di Licata.

L’associazionismo e i volontari hanno sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo tra le istituzioni locali e il mondo imprenditoriale per trovare soluzioni eque e sostenibili per il bene comune. Si è ribadito il pieno sostegno alla lotta contro l’evasione fiscale, ma si è auspicato che le misure adottate non siano punitive a danno dei cittadini e delle attività produttive, ma mirino a favorire una collaborazione fattiva e positiva tra le parti coinvolte.

Il nuovo Regolamento sarà portato all’attenzione del consiglio comunale di Licata il prossimo 8 agosto. In vista di tale scadenza, le associazioni hanno invitato le istituzioni a considerare attentamente le criticità emerse e a rivedere il regolamento in modo da garantire un approccio equilibrato e sostenibile per tutti i cittadini e le attività presenti sul territorio.

L’obiettivo comune è quello di combattere l’evasione fiscale in maniera efficace, senza arrecare danni alle imprese e all’economia locale. Si auspica un atteggiamento propositivo e aperto al dialogo, affinché sia possibile giungere a soluzioni condivise e benefiche per l’intera comunità.

Fonte: Comunicato stampa diffuso durante la seduta della Commissione Affari Generali del Comune di Licata, con la partecipazione di Francesco Gallì, presidente della delegazione di Licata, Francesco Picarella, vice presidente regionale di Federalberghi, e Antonio Giardina, direttore di Confcommercio Agrigento.