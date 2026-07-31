La Uil Fpl di Agrigento lancia l’allarme sul futuro della macchina amministrativa del Comune e chiede alla nuova amministrazione un deciso cambio di passo nella gestione del personale e nelle relazioni sindacali. È il contenuto della nota, indirizzata al sindaco, dal titolo “Quale futuro per il Comune di Agrigento”.

Secondo il documento, l’ente si colloca al 111° posto su 112 Comuni capoluogo nell’indice di qualità dell’amministrazione comunale citato nella nota. Un dato che, per i sindacati, deve spingere a una riflessione immediata sulla struttura organizzativa dell’ente.

Il principale elemento di preoccupazione riguarda la progressiva riduzione dell’organico. I dipendenti erano 479 nel 2019, scenderanno a 356 alla fine del 2026 e, secondo le previsioni riportate nel piano occupazionale, saranno appena 339 nel 2027. A questo si aggiungono un’età media prossima ai 60 anni, la perdita di professionalità qualificate e un apparato dirigenziale ridotto a soli due dirigenti di ruolo.

I sindacalisti contestano in particolare l’assenza, nell’ultimo decennio, di una vera politica di reclutamento e valorizzazione del personale. Nel mirino finiscono anche la mancata attuazione tempestiva delle opportunità previste dal nuovo contratto collettivo, le progressioni professionali, la formazione e il ritardo nell’accompagnare la macchina amministrativa nella transizione digitale.

La riduzione della spesa per il personale, secondo la nota, sarebbe stata perseguita soprattutto per esigenze di bilancio, con un risparmio complessivo indicato in oltre 10 milioni di euro, senza però costruire una strategia di rilancio dell’organico.

Particolarmente critica è poi la posizione sulla scelta di utilizzare 12 unità di personale della SRR ATO AG, attraverso comando/distacco, per un importo indicato nella nota in 617.412,28 euro. I sindacati contestano l’operazione, sostenendo che la capacità assunzionale del Comune non possa essere utilizzata come strumento di sostegno a una società partecipata in difficoltà.

La conclusione della nota è rivolta direttamente alla nuova amministrazione comunale: i sindacati chiedono un cambio di passo nelle relazioni sindacali, una visione organica del personale come risorsa strategica e l’apertura immediata di un confronto con le organizzazioni sindacali per superare quello che viene definito l’«immobilismo» degli ultimi anni.

In sostanza, la nota mette insieme tre accuse principali: organico sempre più ridotto e anziano, assenza di una strategia strutturale per il personale e scelte sulle assunzioni considerate non coerenti con le reali emergenze organizzative del Comune. La richiesta finale è quella di una concertazione immediata con la nuova amministrazione.

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