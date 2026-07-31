Forza Italia rilancia l’unità sotto l’Etna e avvia il percorso politico e organizzativo verso le sfide del 2027. Si è svolta stamattina a Catania una riunione alla quale hanno partecipato il commissario regionale del partito Nino Minardo, l’europarlamentare e segretario provinciale Marco Falcone, il deputato nazionale Giuseppe Castiglione, i deputati regionali Nicola D’Agostino e Salvo Tomarchio e il segretario di Forza Italia Grande Città Massimo Pesce.

Da oggi l’azione del partito sarà rilanciata attraverso un coordinamento stabile tra il segretario provinciale e i parlamentari della provincia, per condividere collegialmente le scelte che riguardano il territorio.

“È stato un confronto franco e positivo, che ha sancito la volontà comune di rafforzare la collegialità e la condivisione degli obiettivi. Lavoreremo insieme per consolidare l’organizzazione del partito sul territorio e rendere Forza Italia sempre più forte e pronta ad affrontare, con unità e responsabilità, le sfide del 2027”, dichiarano congiuntamente i partecipanti alla riunione.

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