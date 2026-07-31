Prosegue martedì 4 agosto, alle ore 21, nel chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento, la quinta edizione della rassegna I Film del Griffo, ideata e diretta da Beniamino Biondi e inserita nel programma delle iniziative culturali estive del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Il settimo appuntamento della rassegna, dedicata quest’anno al tema del viaggio nelle sue dimensioni geografiche, interiori, sentimentali e spirituali, propone la proiezione di Il piacere e l’amore (Climates, 2006), uno dei film più intensi del maestro del cinema turco Nuri Bilge Ceylan.

Presentato in concorso al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard , il film racconta la crisi di una relazione attraverso un itinerario che attraversa luoghi, stagioni e paesaggi dell’Anatolia e di Istanbul. Più che uno spostamento fisico, il viaggio dei protagonisti diventa un’esplorazione dei sentimenti, delle distanze emotive e dell’incomunicabilità, in un’opera di straordinaria eleganza visiva e profonda sensibilità psicologica.

Con il suo stile contemplativo e la capacità di trasformare il paesaggio in specchio dell’animo umano, Ceylan firma un racconto in cui il viaggio coincide con il tempo della trasformazione, della perdita e della ricerca di sé, offrendo una riflessione universale sulla fragilità dei legami affettivi. La proiezione si inserisce nel percorso tematico della rassegna, che attraverso dodici film provenienti da diverse cinematografie accompagna il pubblico in un itinerario tra culture, territori ed esperienze umane, confermando il cinema come strumento privilegiato di conoscenza e dialogo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’inizio della proiezione è previsto alle ore 21 presso il chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento.

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