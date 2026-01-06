Il Comune di Agrigento ha stanziato 642.547 euro per pagare da gennaio a giugno prossimo il servizio Asacom, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità grave che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città.

Così come è stato da settembre a dicembre, anche per il periodo da gennaio a giugno è stata confermata la riduzione del 20 per cento delle ore di assistenza richieste per ciascun utente al fine di rientrare nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

La riduzione delle ore non si applica a 23 famiglie che hanno proposto ricorso, accolto dal Tribunale di Agrigento che ha imposto il ripristino integrale delle ore di assistenza. Attualmente il servizio Asacom riguarda 134 studenti.

